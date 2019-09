22.09.2019, 15:00 | Matúš Kollár

Digitálny týždeň | A tiež: Štát rozdá e-dotácie / Starbucks konkuruje Apple a Google Pay / Sú verejnoprávne média nerelevantné? / ADMA Academy VOL #3

Štát rozdá e-dotácie

Od konca roka plánuje ministerstvo hospodárstva spustenie dotácie pri kúpe elektromobilu vo výške 8-tisíc eur, pri plug-in hybride to bude 5-tisíc. Ako iniciatíva super, ak si však robíte zálusk na viaceré modely od Tesla, Audi, Mercedesu, či naposledy v #digitalnytyzden spomínaného Porsche Taycan, máte smolu. Horným limitom bude cena, ktorá nesmie presahovať 50-tisíc eur, do ktorých sa zmestíte napríklad s nedávno predstaveným VW ID.3 alebo bratislavský modelom VW e-up!.

Starbucks konkuruje Apple a Google Pay

Ázia bola vždy pre Európanov rodiskom nápadov na pomedzí geniality a šialenstva, čo potvrdzuje aj sieť kaviarní Starbucks v Japonsku. Pripravila sériu NFC pier so zabudovanou virtuálnou peňaženkou nazývanú Starbucks Touch: The Pen, určenú na platby za služby a tovar. Absolútne nemáme predstavu, či to má aspoň jednu signifikantnú výhodu oproti klasickým mobilným platbám alebo má Japonsko kultúrny fetiš v perách, ale radi sa necháme v komentároch poučiť.

Politický marketing v štýle Tarantina a Narcos? Táto žena to dokázala

Marketing politických strán postavený na prepracovaných online videách sa začína čoraz viac rozmáhať aj na Slovensku (pozdravujeme Michala a palec hore za spracovanie prvých lastovičiek), ale to skutočne najlepšie odpálila kandidátka do amerického Kongresu. Scéna a príbeh je priam neskutočný – Valerie Plame, odstavená tajná agentka CIA, jazdí v púšti za audiovizuálneho sprievodu hodného filmu Quentina Tarantina či seriálu Narcos na Chevrolete Camaro a rozpráva silný príbeh svojej rodiny a seba, plný známych mien, ktoré ju zradili. V závere samozrejme pohľad do kamery a americký úsmev. Mrs Plame, this is sooo bad-ass!

Sú verejnoprávne média nerelevantné?

Strata relevancie môže byť v blízkom období rozsiahly problém verejnoprávnych médií – majú malú ambíciu zlepšovať sa prevažne v online priestore a ponúkať tak univerzálne spravodajstvo, čo ich stojí mladších ľudí a ľudí s nižším vzdelaním, ktorí sú zároveň najčastejšími obeťami dezinformačných správ a kampaní. Ich súčasná používateľská základňa je staršia, vzdelaná a politicky diverzifikovaná. Zistenia priniesol výskum britského inštitútu Reuters Insitute for the Study of Journalism.

ADMA Academy VOL #3

Čas sa kráti, no zopár miest v treťom ročníku ADMA digital marketing academy stále ešte máme! Prihláste sa, využite príležitosť (do)vzdelávať sa v oblasti digitálneho marketingu od kapacít z našich členských agentúr a získajte titul Master of Digital Marketing!