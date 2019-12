02.12.2019, 11:02 | Matúš Kollár

Facebook kupuje Beat Games

Beat Games je slovensko-české herné štúdio, ktoré dobylo svet virtuálnych realít megaúspešným titulom Beat Saber. V tom máte za úlohu dvomi svetelnými mečmi sekať do hudby kocky podľa uvedeného smeru a ideálne ich trafiť čo najviac – kto vyskúšal, vie, že podobne jednoduché princípy sú veľmi návykové a hlavne neuveriteľne zábavné! Beat Saber si musel zamilovať niekto vysokopostavený z Facebooku, keď pre hernú divíziu Oculus Studios akvizoval celé herné štúdio za zatiaľ nešpecifikovanú sumu.

Spot pomáha polícii

Internetom obdivovaný Spot je pravidelným hosťom tiež v #digitalnytyzden a podľa ostatných informácií od Futurism si ho vypožičala americká polícia, ktorá aktuálne testuje možnosti nasadenia. Ak vás téma zaujíma, Wired.com vyspovedal asi pred rokom zakladateľa Boston Dynamics v krátkom článku o vzniku robotického internetového fenoménu.

Otec internetu chce zabrániť vášmu sledovaniu

Internet ako ho poznáme má tiež svojho zakladateľa – je ním počítačový vedec Tim Berners-Lee, ktorý už dlhšie upozorňuje na šírenie dezinformácií, masové sledovanie používateľov a cenzúru. Jeho nadácia World Wide Web Foundation teraz vydáva ambicióznu knihu pravidiel pre online svet – návrh práv a povinností na internete.

Cieľom knihy je zaviazať vlády a spoločnosti k prísľubu, že poznatky a informácie budú i naďalej voľne dostupné online – čo je stále nosná vízia internetu od jeho založenia. Paradox? Partnermi iniciatívy sú tiež Facebook a Google.

Hollywood sa trasie

Ak sa dá dohromady Robert De Niro, Al Pacino a Joe Pesci pod režisérskym okom Martina Scorseseho, jednoducho to nemôže dopadnúť zle. Ak to celé zastreší Netflix, namiesto kina si ho vychutnáte na zopár klikov cez aplikáciu v pohodlí domova alebo kdekoľvek na cestách. The Irishman je kandidát na Oscara a titul, pre ktorý sa oplatí uvažovať o predplatnom napriek agresívnemu nástupu konkurentov.

ADMA a Digitálna Agentúra Roka 2019

V ADMA sa „prerátavallo“ a „vyhodnocovallo“ a víťazom rebríčka Digitálna Agentúra Roka 2019 sa stal... devínsky Triad Advertising! O celkovom víťazstve rozhodli priebežné prvenstvá až v troch z piatich hodnotiacich kritérií rebríčka: Triad zvíťazil v kategóriách Ideas, Execution a Awareness. Získava tak historicky prvý titul Dar, ktorý stelesňuje monumentálna socha D-éčka.

