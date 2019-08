Odvetu Slovana neodvysielajú. Zápas s gréckym súperom bude dostupný iba online

28.08.2019, 14:57 | reb | © 2019 News and Media Holding

Odvetný zápas baráže Európskej ligy, v ktorom sa zajtra večer stretne ŠK Slovan a PAOK Solún, diváci na televíznych obrazovkách neuvidia. Oznámil to bratislavský klub, ktorý priblížil, že grécka strana sa rozhodla nepredať televízne práva. RTVS mala na pláne toto stretnutie odvysielať na Dvojke. Prvý súboj oboch tímov priniesla uplynulý štvrtok.

Zástupcovia ŠK Slovan v oficiálnom stanovisku uviedli, že poslali do Grécka niekoľko ponúk na zakúpenie televíznych práv, naposledy ich adresovali v utorok.

Gréci sa však rozhodli, že televízne práva nepredajú. „Detaily sú súčasťou obchodného tajomstva, no vopred chceme zdôrazniť, že problém nebol v sume ponúkanej za televízne práva,“ uviedol klub na svojom webe.

Stanovisko gréckej strany znie, že prenos bude v Grécku aj na Slovensku ponúknutý len prostredníctvom takzvanej „pay-per-view“ platformy PAOK TV.

Každý divák, ktorý si chce pozrieť priamy prenos zo stretnutia, musí zaplatiť jednorazový poplatok 4,99 eura. Vďaka tomu sa dostane k streamu.

„Priamy prenos bude dostupný po zaplatení poplatku, potrebné je zaregistrovať sa a zaplatiť cez platobnú kartu, respektíve PayPal,“ priblížil ďalšie detaily futbalový Slovan.

Neprehliadnite V najbližších sezónach odvysiela RTVS viac pohárového futbalu

Okrem Fortuna ligy získala verejnoprávna televízia aj práva k Slovnaft Cupu

V najbližších sezónach odvysiela RTVS viac pohárového futbalu Instagramerka „ukradla“ reklamu za štyri milióny. Stačilo jej vybehnúť na ihrisko

Finále ligy majstrov ukázalo odvrátenú stránku influencerov a tiež to, že sa to...

„Veľmi nás mrzí, ako sa zachovala grécka strana, ktorá aj napriek viacerým ponukám neposkytla na Slovensko televízne práva. Klub urobil v tejto veci skutočne maximum, inicioval ďalšie a ďalšie ponuky na zakúpenie televíznych práv, no Gréci sa jednoducho rozhodli, že ich nepredajú,“ vyhlásil generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.

Klub tiež informoval, že on sám nemôže zo zápasu vysielať prenos prostredníctvom streamu. Aj na ten by totiž potreboval zakúpiť od gréckej strany televízne práva, čo taktiež nie je možné. Zápas predkola Európskej ligy sa uskutoční vo štvrtok v Solúne so začiatkom o 19:00.