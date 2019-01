28.01.2019, 09:25 | Matúš Kollár

Digitálny týždeň | Munchery končí / Google (ne)rozumie GDPR / Zásielky cez Amazon Scout / Inšpirácie z ADMA Digital Pie

Munchery končí

A prečo by vás to malo zaujímať, pýtate sa. Hlavne preto, že išlo o jeden z najsľubnejších internetových startupov za posledné roky, ktorý získal investície vo výške cez 125 miliónov dolárov. Jeho cieľom bola donáška jedla v doteraz nevidenej kvalite, avšak práve zlá logistika a neschopnosť zabezpečiť kvalitný a ekonomicky rozumný model pre rozvoz jedla sa stala Munchery osudnou.

Google (ne)rozumie GDPR

Začína sa hon na čarodejnice a Google je prvou, ktorú sa snažia upáliť – za nedostatočné informovanie používateľov o spôsobe, akým využíva ich osobné dáta, dostal pokutu 50 miliónov eur. Pre Google ide o o historicky najvyšší finančný trest.

Odkaz minulosti na bunde budúcnosti

Je inšpirovaná vesmírnym programom Apollo 11, cez aplikáciu je možné nastaviť úroveň jej vyhrievania. Na jedno nabitie zvládne až jedenásť hodín, potom bundu treba dať klasicky nabíjať. Polo 11 Jacket je pre technologického nadšenca, ktorý chce demonštrovať svoje presvedčenie skutočne na každom vlastnenom kúsku.

Zásielky cez Amazon Scout

O dronoch na autonómne doručovanie zásielok Amazonu sme písali už v roku 2013, tentokrát to americký gigant skúša so šesťkolesovým robotickým vozidlom Scout. Narozdiel of oficiálneho blogu máme pocit, že robotko je dosť pomalý doručovateľ, ale zas pri tom vyzerá veľmi milo. Veď posúďte sami!

Inšpirácie z ADMA Digital Pie

Prihlasovanie do Digital Pie je rozbehnuté, a preto sme vám pripravili inšpirácie toho najlepšieho z minulého ročníka. Nepremeškajte šancu ukázať sa a prihláste vaše práce do kategórie Idea, Performance alebo Execution! Slávnostné vyhodnotenie nás čaká v marci, dovtedy postupne uverejníme ďalšie inforácie vrátane členov poroty.

Seriál Digitálny týždeň vzniká v spolupráci s ADMA. Vychádza každý týždeň v nedeľu na Mediálne.sk a TREND.sk.

