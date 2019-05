Na svete je prvý film pre dospelých nakrútený v Tesle na Autopilot režim

12.05.2019, 15:00 | Matúš Kollár

Digitálny týždeň | A tiež: Galaxy Fold je katastrofa / Nike a AR meranie veľkosti / Twitter zablokoval tisícky účtov / ADMA a víťazi Digital Pie 2019

Galaxy Fold je katastrofa

Viete si predstaviť podobu dnešného trhu so smartfónmi, ak by mal prvý iPhone pred desiatimi rokmi také masívne problémy po uvedení ako má Galaxy Fold? Pravdepodobne by vyzeral úplne inak alebo minimálne by sa nástup smartfónov a ich masová adaptácia dramaticky spomalili.

Pri Samsung Galaxy Fold sa vo všeobecnosti potvrdilo, že ľudia sú naklonení kupovať drahé techonologické novinky a byť „early adopters“, avšak základným predpokladom je, že smartfón za takmer dvetisíc dolárov bude fungovať bezproblémovo. Pre prvotné veľmi negatívne reakcie je neúspech Galaxy Fold vysoko pravdepodobný a v širšom kontexte môže zmraziť očakávania od podobných zariadení od ďalších výrobcov.

Nike a AR meranie veľkosti

Jednou z najväčších prekážok nakupovania oblečenia či topánok na internete je strach, že si vyberiete nesprávnu veľkosť. Nike chce tento problém vyriešiť tak, že vám vďaka augmented reality aplikácii zmeria na milimeter presne veľkosť chodildla a pomôže vám tak s výberom správnych tenisiek. Jednoduché a (dúfame) funkčné!

Prvý film pre dospelých nakrútený v Tesle na Autopilot režim

Tesla dlhodobo pracuje na popularizácii autonómneho režimu jazdy. Naposledy počas Autonomy Day ohlásila, že už v roku 2020 predpokladá prvé rozšírenie samostatne jazdiacich taxíkov z vlastných radov. Ešte predtým však niekto natočil herečku Taylor Jackson pri úplne prvom (verejne známom) porne, v ktorom okrem herečky vystupovala autonómne jazdiaca Tesla. Pikantnou čerešničkou na torte je určite prvá priečka pre automobilového výrobcu vo vyhladávaní na PornHub. Nie, takto zodpovedné šoférovanie nevyzerá...

Twitter zablokoval tisícky účtov

Na Slovensku používaná minimálne, no vo svete schopná šíriť veľmi rýchlo správy a myšlienky – so všetkým pozitívnym i negatívnym, čo k tomu patrí. To je Twitter, sociálna sieť založená na 160 znakových krátkych správach. V období od júla do decembra minulého roka Twitter podľa Reuters zablokoval 166 153 účtov, ktoré vyhodnotil ako súvisiace s extrémistickým obsahom.

ADMA a víťazi Digital Pie 2019

Na súťaži Digital Pie každoročne s pomocou odbornej poroty vyhodnocujeme tvorbu slovenských digitálnych agentúr a vyzdvihujeme výnimočnú prácu v troch kategóriách – Performance, Idea a Execution. Po kategórii Idea sa teraz pozrieme na víťazné kampane kategórie Execution aj s vyjadreniami členov poroty, prečo sa rozhodli digitálny koláč udeliť práve im.

