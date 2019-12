Máte pocit, že svet je len čiernobiely? Nie je, spoznali sme farbu roka 2020

08.12.2019, 15:00 | Matúš Kollár

Digitálny týždeň | A tiež: Elektromobilita áno, ale... / Bye Bye Google / Váš rok so Spotify / ADMA na DigitalRulezz 2019

Elektromobilita áno, ale...

V #digitalnytyzden sme jasnými fanúšikmi elektromobilty, hoci z posledného výtvoru Elona Muska sme práve neodpadávali. O čom sa však zatiaľ hovorí len málo, je reálny život s elektromobilom a nedostatočne vybudovaná infraštruktúra pre ich nabíjanie. StevenMConroy na svojom YouTube kanáli ukazuje reálne situácie z niektorých amerických miest a podobné čakania by sme skutočne zažívať nechceli.

Bye Bye Google

Legendárne osobnosti online sveta, googlisti Larry Page a Sergey Brin, sa rozhodli odstúpiť z vedenia Alphabet. Ostávajú však v členmi predstavenstva a akcionármi. Tvorcovia v súčasnosti najnavštevovanejšieho webu na svete jednoducho skonštatovali, že „je čas opustiť hniezdo“. Ich pozíciu preberá Sundar Pichai, súčasný generálny riaditeľ Google. Mimochodom, ich rozlúčkový blog je miestami až dojemné čítanie.

Farba pre 2020

Pantone každý rok vyhlasuje farbu roka a inak to nebude ani pre rok 2020 – zoznámte sa, toto je 19-4052 Classic Blue. Podľa oficiálneho popisu nadčasová a trvalo elegantná vo svojej jednoduchosti a my musíme súhlasiť. Veď nie je skvelé dostať do dnešného polarizovaného, čiernobieleho sveta trochu krásnych farieb? A spraviť z jednoduchého postu hit?

Váš rok so Spotify

Štatistiky, sumarizácie a vyhodnotenia – taký býva klasický koniec roka a vďaka Spotify si môžete pekne personalizovane zrekapitulovať ten váš hudobný. Pripomeňte si, čo ste počúvali v roku 2019 cez Wrapped.

ADMA na DigitalRulezz 2019

Akýkoľvek už bol váš dôvod, pre ktorý ste sa nezúčastnili workshopov ADMA na DigitalRulezz 2019, našťastie si viete zameškané dohnať na #ADMAwebe. Tentoraz sa venujeme prvému workshopu, ktorý mal tému ADMA Academies.

Seriál Digitálny týždeň vzniká v spolupráci s ADMA. Vychádza každý týždeň v nedeľu na Mediálne.sk a TREND.sk.

