Digitálny týždeň

Rast digitálu sa spomalí

Digitálnu reklamu čaká výrazné spomalenie rastu, no stále pôjde o platformu s najväčšou dynamikou. Podľa expertov zo siete Magna Global porastú príjmy z digitálnych reklám medziročne o 14 percent, Zenith predpovedá do roku 2021 ročný nárast na úrovni 10 percent.

Tesla bude (ešte) hravejšia

Ak čelíte problému, máte technicky vzaté tri možnosti – vyriešiť ho, obísť alebo si z neho spraviť konkurenčnú výhodu. Tretia možnosť sa ukázala ako správne riešenie pre problematické čakacie doby pri nabíjaní elektromobilov. Odteraz si budete môcť zahrať na obrazovke Tesly nefalšované arkádové závody Beach Buggy Racing 2, ktoré podľa prvých videí vyzerajú tak bláznivo, že sa každé nabíjanie stane radostným okamihom! Áno, hru viete ovládať volantom reálneho automobilu.

Libra je potvrdením, že kryptomeny sú budúcnosť

O revolúcii je skoro hovoriť, ale o popularizácii medzi masovým publikom môžeme hovoriť určite. Od budúceho roku Facebook zavádza vlastnú digitálnu menu s názvom Libra, založenú na technológii blockchain, avšak naviazanú na tvrdé meny.

Tá tvorí základ napríklad pre populárny bitcoin a americká sociálna sieť tak len potvrdila, že kryptomeny majú svetlú budúcnosť. Digitálne platby na Facebooku budú podporovať viac ako dve desiatky firiem vrátane Mastercard, PayPal, Uber či Spotify. Vypočujte si podcast Equity alebo prečítajte zhrnuté od TechCrunch, pretože toto bude veľké!

Potrebuje svet manažérov?

Google sa pokúsil o niečo nevídané – v Project Oxygen sa snažil dokázať, že manažéri nie sú pre ich spoločnosť pridanou hodnotou a vedeli by fungovať bez nich. Projekt sa skončil fiaskom, dokázal pravý opak a veľmi presne zadefinoval desať kľúčových charakteristík tých najlepších manažérov.

ADMA a Reality Check

Čo v digitálnom marketingu naozaj funguje a čo je len prázdny hype? Môže kreatívny prístup priniesť väčší zisk? Ako na mediálne plánovanie a stratégiu, ktorá posunie vašu značku do dneška alebo ešte ďalej? ADMA ako odborný garant dohliadne na to, aby ste na konferencii Digital Rulezz 2019 získali odpovede na tieto zásadné otázky – kto neváha, nakúpi lístky so zľavou 50 eur!

