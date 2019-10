Konceptuálny Alpha samec medzi smartfónmi ide do predaja

07.10.2019, 10:30 | Matúš Kollár

Digitálny týždeň | Napredovanie Microsoftu / Digitálna reklama na Slovensku rastie / Číslo 8 žije

Napredovanie Microsoftu

O dekáde úspechov Microsoftu sme v #digitalnytyzden hovorili už pred rokom, veľkú zásluhu na zmenách vnímania giganta z Redmondu mal nástup Satya Nadellu na pozíciu CEO. Dnes má Microsoft inovácie v prioritách a na rozdiel od konkurencie sa mu ich podarilo urajiť až do predstavenia – nový smartfón s dvojitým displejom Surface Duo a o niečo väčší tablet Surface Neo sú predzvesťou budúcnosti a odpoveďou na trend ohybných displejov, ktoré sú zatiaľ problematické.

Digitálna reklama na Slovensku rastie

Podľa posledných odhadov eMarketer by v USA mali výdavky do digitálnej reklamy už tento rok prekonať investície do tradičných médii, ako je televízi, rádiá a noviny. Na Slovensku podobný stav tak rýchlo nenastane, avšak blížime sa k hranici tridsiatich percent a digitálna reklama si drží pozíciu najrýchlejšie rastúceho mediatypu. Celkové výdavky do médií v tomto roku podľa odhadov agentúr ZenithMedia, MDS a GroupM Slovakia dosiahnu na Slovensku 364,5 až 378,7 milióna eur. Predstavuje to medziročný nárast na úrovni tri až tri a pol percenta.

Alpha samec medzi smartfónmi ide do predaja

Pekingský výrobca smartfónov Xiaomi predstavil asi najfantastickejší koncept smartfónu aký sme dodnes videli – Mi Mix Alpha je takmer celý vytvorený z jedného displeja, len s malým výrezom na kamery. V realite zo znamená, že nepotrebuje prednú kameru na selfies či videohovory, pretože smartfón stačí len otočiť. O výkone netreba pochybovať, srdce tvorí procesor Qualcomm Snapdragon 855+, ktorému sekunduje 12 GB RAM a úložisko o veľkosti 512GB. Ohromí ešte 108 megapixelová kamera s kvalitným 1/1.33 palcovým senzorom, ale na reálne porovnanie kvality fotografii si treba ešte počkať. Napriek experimentálnemu charakteru ide s cenou takmer tritisíc dolárov do predaja už tento december.

Číslo 8 žije

GoPro sa stalo synonymom aktívneho životného štýlu a nová verzia Hero8 Black znova posúva hranice. Digitálne objektívy pre zachytenie šírky, stabilizácia HyperSmooth 2.0 ktorá SKUTOČNE robí významný rozdiel v celkovom dojme z videa a vylepšené SuperPhoto a HDR, ktoré dáva záberom ešte väčšiu šťavu. Okrem toho je kamera rozšíriteľná ešte viac ako predtým o externé displeje, svetlá či nadstavec so všetkými výstupmi pre externé monitory a mikrofóny.

ADMA e-book in progress

Pripravujeme pre vás kompletný e-book o influenceroch a keďže ešte nie je hotový, musíme vás uspokojiť článkom o výhodách a nevýhodách spolupráce s nimi, vyzdvihnutie kampaňových failov rôznych rozmerov a tiež krátky pohľad na históriu influencer marketingu.

