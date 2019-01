Instagram ovládlo vajce a Windows 7 končí

20.01.2019, 15:00 | Matúš Kollár

Digitálny týždeň | A tiež: Samoviazacie Nike / Máša, Medveď a rekord / Inšpirácie z ADMA Digital Pie.

Samoviazacie Nike

Legendárne tenisky Nike Mag z filmu Návrat do budúcnosti sú po niekoľkých limitkách späť a tentokrát v sériovom vydaní – basketbalový model Adapt BB sa automaticky prispôsobuje chodidlu a cez aplikáciu sa dá nastaviť jeho farebné vyžarovanie. Je to hlúposť? Asi áno. Je to cool? Celkom určite.

Windows 7 končí

Zatiahnite slzu naspäť, raz to prísť muselo. Microsoft oficiálne prestáva podporovať Windows 7 presne 14. januára 2020. Po tomto dátume sa nedočkáte bezpečnostných či iných aktualizácií, teda nie zadarmo. Ak sa chcete zubami-nechtami držať svojho miláčika, musíte si predplatiť balík starostlivosti, ktorého cena bude každým rokom narastať. Mimochodom, populárny Windows 7 je stále nainštalovaný na 42,8 percentách všetkých PC na svete.

Instagram ovládlo vajce

Vždy sme hovorili, že recesisti raz ovládnu svet. Kylie Jenner držala s 18 miliónmi srdiečok až do minulého týždňa rekord v najpopulárnejšej fotografii na Instagrame, než ju prekonalo... vajce. Akýsi srandista založil účet world_record_egg a vyzval ľudí, aby z vajca spravili držiteľa svetového instagramového rekordu. Podarilo sa, v čase uverejnenia tohto článku má fotografia takmer 50 miliónov srdiečok. Kto je však autorom takéhoto fantastického nápadu?

Máša, Medveď a rekord

Ruský animovaný seriál pre deti Máša a medveď vytvoril na YouTube nový rekord. Diel „Recept na katastrofu“ nazbieral viac ako 3,4 miliardy (!) videní a stal sa tak súčasťou pomyselného Olympu piatich najsledovanejších videí, a to ako vôbec prvé animované video.

Inšpirácie z ADMA Digital Pie

Prihlasovanie do Digital Pie je rozbehnuté, a preto sme vám pripravili inšpirácie toho najlepšieho z minulého ročníka. Nepremeškajte šancu ukázať sa a prihláste vaše práce do kategórie Idea, Performance alebo Execution. Slávnostné vyhodnotenie nás čaká v marci, dovtedy postupne uverejníme ďalšie informácie vrátane členov poroty.

