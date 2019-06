Hlavné správy uvádzajú, že sú najdôveryhodnejší web. Mýlia sa

13.06.2019

Portál Hlavné správy má v hlavičke uvedené, že je najdôveryhodnejším slovenským internetovým portálom na Slovensku. Odvoláva sa na štúdiu britského inštitútu Reuters Institute for the Study of Journalism z minulého roka, podľa ktorej bol piatym najdôveryhodnejším médiom. Táto interpretácia však má niekoľko nepresností.