Gott, prezidentka aj Fekišovce. Čo sme v roku 2019 vyhľadávali najčastejšie

Trendy vo vyhľadávaní každý rok ukazujú akúsi celkovú náladu v spoločnosti, jej záujmy. Alebo pojmy, ktorým najviac ľudí nerozumie a chce sa o nich dozvedieť viac.

Slovensko bolo tento rok na rôzne nevšedné udalosti bohaté. Konali sa tu znova hokejové majstrovstvá a tiež prezidentské voľby.

Žiaľ, prvenstvo získala česká legenda, ktorá nás tento rok opustila. „Nestáva sa často, že je to práve udalosť z konca roka, ktorá obsadí prvú priečku vo výročných rebríčkoch. Síce sa jednalo o smutnú správu, a to o odchod Karla Gotta, zároveň to ale poukazuje na fakt, akou veľkou osobnosťou bol a aký blízky vzťah k nemu Slováci prechovávali,“ komentuje tohtoročný rebríček Alžbeta Houzarová, PR manažérka Googlu pre Českú republiku a Slovensko.

Medzi najvyhľadávanejšie pojmy sa dostala aj ďalšia smutná udalosť – chrám Notre Dame. Konkrétne jeho veľký požiar v apríli tohto roku. A tiež pomerne nedávna dopravná nehoda autobusu pri Nitre.

V top desiatke sú aj Eurovoľby a v kategórii „Ako“ kládli Slováci najčastejšie otázku „Ako voliť v eurovoľbách“ a „Ako voliť v prezidentských voľbách“.