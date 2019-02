Facebook zámerne porušoval ochranu súkromia, tvrdia britskí poslanci

18.02.2019, 10:32 | TASR

V pondelok obvinili britskí poslanci spoločnosť Facebook zo „zámerného a vedomého“ porušovania zákonov na ochranu súkromia a pravidiel hospodárskej súťaže. Zároveň vyzvali internetové sociálne siete, aby prevzali právnu zodpovednosť za obsah zverejňovaný na svojich platformách, informovala agentúra DPA.

„Spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete sa nesmú skrývať za tvrdením, že sú ‚platformou‘ a že nemajú povinnosť regulovať obsah na svojich stránkach,“ uvádza sa v správe, ktorú v pondelok zverejnil výbor Dolnej snemovne britského parlamentu pre digitálne technológie, kultúru, médiá a šport.

Členovia výboru preskúmali veľké množstvo internej elektronickej komunikácie Facebooku. Dospeli pritom k záveru, že táto spoločnosť je ochotná uprednostniť „transfer dát niektorým vývojárom aplikácií“ na úkor ochrany súkromia svojich užívateľov.

Poslanci zároveň kritizovali zakladateľa a výkonného riaditeľa Facebooku Marka Zuckerberga za to, že nereagoval na opakované pozvania, aby vypovedal pred členmi výboru. Podľa nich týmto spôsobom prejavil pohrdlivý postoj voči britskému parlamentu.

Autori správy tiež vyzvali na vytvorenie záväzného etického kódexu správania sa na sociálnych sieťach, na ktorého dodržiavanie by dohliadal nezávislý regulačný orgán. Ten by bol vybavený právomocou udeľovať veľké finančné pokuty firmám porušujúcim stanovené pravidlá.

Podľa poslancov by to zaistilo jasný a efektívny právny rámec, ktorý by umožnil internetovým spoločnostiam podnikať kroky voči škodlivému a nezákonnému obsahu zverejňovanému na svojich platformách.

Členovia výboru vo svojej správe apelovali aj na úpravy volebnej legislatívy, ktoré by „odrážali zmeny v spôsoboch vedenia volebnej kampane“ a zaistili „úplnú transparentnosť politického boja na internete", píše DPA.