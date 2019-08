Facebook najme na spravodajstvo skutočných novinárov

20.08.2019, 17:33 | reb | © 2019 News and Media Holding

Už dlhšie je známe, že Facebook chystá samostatnú časť sociálnej siete, v ktorej prinesie overené spravodajstvo. Spustiť ju má v najbližších mesiacoch. V utorok spoločnosť potvrdila, že v rámci projektu spája skúsených novinárov, ktorí majú pomáhať so spravovaním obsahu.

Väčšina správ v novej sekcii má byť vyberaná pomocou algoritmu. Facebook sa však nechce nespoľahnúť iba naň. Pre denník The New York Times v utorok potvrdil, že do svojich radov prijíma menší tím redaktorov.

Táto skupina bude poverená výberom relevantných a najdôležitejších aktuálnych správ. Tento obsah sa ukáže v úvode sekcie, ktorú má sociálna sieť priniesť koncom tohto roka, píše nemecký portál Meedia.

Facebook už predstavil plány so spravodajstvom aj najväčším vydavateľom. Medzi mediálnymi partnermi majú byť ABC News, Bloomberg, Dow Jones či The Washington Post.

Zdroje blízke Facebooku tvrdili, že sociálna sieť chce disponovať právami k ich článkom. Predstavitelia spoločnosti mali vydavateľov informovať, že sú ochotní zaplatiť tri milióny dolárov ročne za titulky a úryvky z nich.

Facebook nie je jediný, kto si na pomoc pri spravodajstve povolal odborníkov. Apple vytvoril tím bývalých novinárov, ktorí vyberajú niektoré zo správ zobrazených v Apple News, spravovať spravodajstvo v LinkedIn majú za úlohu editori, píše CNBC.