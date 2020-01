Facebook dovolí vyhnúť sa úzko cielenej reklame. Politikov sa to netýka

10.01.2020, 12:40 | ČTK

Spoločnosť Facebook začne tento mesiac na svojej sociálnej sieti zavádzať zmenu nastavení, po ktorej budú môcť ľudia blokovať reklamy zacielené prostredníctvom používateľských zoznamov. Firma oznámila novinku spoločne s niekoľkými krokmi, ktoré sa týkajú politickej inzercie.

Ako ale uvádzajú americké médiá, Facebook ani po hlasnej kritike a iniciatívach svojich konkurentov neobmedzuje cielenie politických reklám a stále nepožaduje ich pravdivosť.

„Namiesto toho oznamuje oveľa menej dramatické ‚funkcie pre transparentnosť‘, ktorých cieľom je dať používateľom o niečo väčšiu kontrolu nad tým, koľko politických reklám uvidia, a zjednodušiť používanie svojej internetovej knižnice politických reklám,“ konštatuje agentúra AP.

Zmienená databáza spustená v máji 2018 bude po novom zahŕňať taktiež údaje o „potenciálnom dosahu“, záujemcovia uvidia, koľko ľudí chcel zadávateľ daným obsahom osloviť. Novinári, akademici i ktokoľvek iný ďalej bude moci v knižnici vyhľadávať reklamy podľa „presných fráz“, pribudne i niekoľko ďalších nových funkcií. Zmeny chce Facebook dokončiť v prvom štvrťroku tohto roka.

Politické i akékoľvek iné reklamy je možné aktuálne na Facebooku veľmi presne cieliť za pomoci takzvaného „na mieru“ vytvoreného publika. Zadávateľ môže v rámci tohto nástroja okrem iného dodať zoznam e-mailových adries či telefónnych čísel a sociálna sieť jeho obsah servíruje účtom spojeným s týmito údajmi.

Menej politiky začiatkom leta

„Teraz budú môcť (používatelia) zastaviť zobrazovanie reklám, ktoré sú založené na publiku na mieru vytvorenom inzerentným zoznamom,“ uviedol v príspevku na firemnom webe riaditeľ produktového manažmentu Facebooku Rob Leathern. Spoločnosť vraj začne novú funkciu zavádzať „neskôr tento mesiac“.

Agentúre Reuters vysvetlila, že spôsob cielenia inzercie nebude možné vypnúť plošne, používatelia ju budú musieť zablokovať u jednotlivých inzerentov.

Zároveň avizovala, že v Spojených štátoch na začiatku leta uvedie „nové nastavenia, ktoré umožňujú ľuďom na Facebooku a Instagrame vidieť menej politických reklám a reklám týkajúcich sa spoločenských systémov“.

Podľa AP tieto kroky pravdepodobne neutíšia kritikov, ktorí majú za to, že Facebook má príliš veľký vplyv a príliš slabé kontroly, pokiaľ ide o jeho rolu v demokratických procesoch. Denník The New York Times zase uvádza, že nové opatrenia skôr kritikov len utvrdia v ich názore na prístup Facebooku k politickým reklamám.

Stále čelí výhradám

Výhrady proti nemu v poslednej dobe vyjadrujú najrôznejší komentátori, politici a tiež niektorí zamestnanci samotnej sociálnej siete.

Tlak na ňu umocnili konkurenčné spoločnosti, ktoré na jeseň ohlásili v tejto súvislosti významnej zmeny. Google, čo je je podľa Reuters líder v digitálnej inzercii, začal obmedzovať cielenie politických reklám na všeobecné kategórie ako je pohlavie, vek, či bydlisko. Twitter zase platený obsah politickej povahy úplne zakázal.

Facebook sa zatiaľ podobným krokom bráni a odmieta tiež kontrolovať pravdivosť plateného obsahu politikov. Vo svojich vyjadreniach naopak kladie dôraz na transparentnosť reklám na svojej platforme a opakuje, že politici by mali mať možnosť prihovárať sa k občanom.

R. Leathern uviedol, že podobné opatrenia, k akému pristúpil Google, jeho firma zvažovala. „Ale po rozsiahlej konzultácii sme od pestrej palety mimovládnych organizácií, neziskoviek, politických skupín a kampaní... zistili, ako dôležité sú tieto nástroje pre zasiahnutie kľúčových skupín,“ dodal.