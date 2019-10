Facebook čelí žalobe za 35 miliárd a Google dosiahol kvantový prelom

27.10.2019, 15:00 | Matúš Kollár

Digitálny týždeň | Google dosiahol kvantový prelom / Guns to má za miliardu / ADMA ocení DAR

Google dosiahol kvantový prelom

Po týždňoch špekulácii Google vo vedeckom časopise Nature oficiálne ohlásil, že dosiahol takzvanú Quantum Supremacy. V jednoduchosti povedané, ide o schopnosť kvantového počítača dokázať vyriešiť úlohu, ktorú by ani dnešné najvýkonnejšie superpočítače prakticky nikdy nedokázali vyriešiť. Povedané v číslach, jeho 54-qubit procesor Sycamore dokázal vypočítať za 200 sekúnd rovnicu, ktorá by trvala top superpočítaču 10-tisíc rokov. Konkurenčné IBM tento úspech ihneď spochybnilo a tvrdí, že výpočet by im trval len 2,5 dňa.

Guns to má za miliardu

Klip k hitu Sweet Child of Mine od legendy Guns N´ Roses je vôbec prvý hudobný videoklip z 80. rokov, ktorý dosiahol na YouTube miliardu videní. Ak by ste však mali pocit, že miliarda videní je niečo extrémne výnimočné, mýlite sa – na zaradenie medzi tridsať videí honorovaných ako „Billion View Club“ je ich už potrebných aspoň 2,23 miliardy.

Facebook čelí žalobe za 35 miliárd dolárov

Sociálna sieť sa neúspešne snaží zablokovať v americkom štáte Illinois obžalovanie z nepovoleného skenovania nahratých fotografii a následného automatického rozpoznávania tváre používateľov. Žalobca tvrdí, že občania štátu Illinois neboli zo strany Facebooku dostatočne informovaní o dĺžke uchovávania týchto osobných údajov, pričom funkcionalita bola spustená už v roku 2011. Ak by sa podarilo na súde uspieť, musel by Facebook vyplatiť asi siedmim miliónom používateľov odškodné do maximálnej výšky až 7-tisíc dolárov.

Pixel je vonku

Trochu sme v #digitalnytyzden zabudli ohlásiť očakávanú novinku v podobe Pixel 4, ale to máte tak – ťažko ohlasovať novinku, keď všetky podstatné informácie máte na internete už týždne. V každom prípade prvé recenzie sú skôr chladné a hovoria, že síce ide o skvelý smartfón s Androidom, ale pretrváva pocit „čakal som viac“. Osobne ešte očakávame vtipy na margo fotoplatničky.

ADMA ocení DAR

Ktorá z 21 agentúr – členov Asociácie digitálnych a marketingových agentúr (ADMA) – obsadí prvé priečky nového rebríčka DAR? Dozvieme sa už o mesiac na konferencii Digital RULEZZ 2019.

Seriál Digitálny týždeň vzniká v spolupráci s ADMA. Vychádza každý týždeň v nedeľu na Mediálne.sk a TREND.sk.

Prečítajte si staršie vydania seriálu Digitálny týždeň (aj RSS)