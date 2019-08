Facebook bude platiť vydavateľom. Chce od nich dôveryhodné správy

09.08.2019, 12:20 | reb | © 2019 News and Media Holding

Spoločnosť Facebook potvrdila, že v najbližších mesiacoch plánuje spustisť novú, samostatnú časť svojej sociálnej siete, kde ponúkne overené spravodajstvo. V rámci nej bude „zbierať“ a používateľom poskytovať na jednom mieste najdôležitejšie články z viacerých médií, ktoré považuje za seriózne. Facebook má momentálne diskutovať s americkými vydavateľmi o cene za práva k ich obsahu.

Zdroje blízke Facebooku tvrdia, že sociálna sieť chce disponovať právami k článkom, ktoré by zobrazovala v novej spravodajskej sekcii. Predstavitelia spoločnosti mali vydavateľov informovať, že sú ochotní zaplatiť tri milióny dolárov za titulky a úryvky z ich článkov.

Vo vzťahu internetových gigantov a mediálnych spoločností je to nový druh nastavenia – Google vydavateľom za úryvky ich článkov vo vyhľadávaní platiť nechce. Médiám však tento obsah patrí, a preto sa ho snažia monetizovať aj pri umiestnení v Googli či na sociálnych sieťach. Problematiku rieši aj novela smernice Európskej únie o autorskom práve.

Facebook potvrdil, že nová funkcia má za cieľ používateľom prinášať „dôveryhodné správy“ a spustiť ju plánuje už túto jeseň.

Firma to uviedla to po tom, ako denník The Wall Street Journal vo štvrtok napísal, že Facebook už mal bližšie debaty s niekoľkými poprednými médiami vrátane The Washington Post či agentúry Bloomberg.

„K správe The Wall Street Journal nemám žiadne detaily. To, čo môžem potvrdiť, je, že funkcia bude spustená túto jeseň,“ spresnila hovorkyňa Facebooku pre CNBC.

Podľa dostupných informácií by licenčné zmluvy boli platné na

