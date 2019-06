02.06.2019, 15:32 | Matúš Kollár

Digitálny týždeň | A tiež: Smutný príbeh Ouya / Sú drony... a STORM / BBM končí / ADMA sa rozšírila

Smutný príbeh Ouya

O živote po rekordne vysokom úspechu konzoly Ouya na Kickstarter kampani sme písali v #digitalnytyzden pred štyrmi rokmi (!). Odvtedy konzola skutočne stihla ísť do predaja, vydalo sa niekoľko hier a... je koniec. Razer oznámil, že 25. júna sa dobrodružstvo menom Ouya končí a hernú platformu rovnako ako všetky hry na platforme už nebude možné spustiť. Snaha preniesť hry z Androidu na televízne obrazovky nevyšla.

Sú drony... a STORM

Meno DJI nie je medzi dronmi nováčikom, tentoraz však spoločnosť dala dokopy takú profesionálnu mašinu, že ju plánuje výhradne prenajímať. STORM spĺňa najnáročnejšie kritériá filmového priemyslu, vyzerá ako helikoptéra budúcnosti a jeho prevoz zabezpečuje brandovaný kamión. Hračka pre veľké a bohaté deti!

Deepfakes: katalyzátor šírenia dezinformácií na internete

Presne jedna fotografia podľa posledných výskumov stačí na to, aby ste vytvorili video a v ňom vložili komukoľvek na svete do úst slová, ktoré nikdy nepovedal. Vytvorili by ste takzvaný deepfake – video či audio vygenerované umelou inteligenciou. Deepfakes sa môžu stať ultimátnym nástrojom na šírenie politických dezinformácií, na čo upozornil už bývalý americký prezident Barack Obama v tomto videu. Alebo to nebol on?

Pred rokom sme v #digitalnytyzden upozornili na aplikáciu FakeApp, ktorou si niekto krátil čas a mapoval fotografie celebrít na tváre hercov vo videách pre dospelých. Dnes je už viac ako nevyhnutné, aby súčasná generácia mladých ľudí (a nielen ich) a všetky následujúce dostali rozšírené znalosti internetovej gramotnosti a hlavne kritického myslenia. Práve vedomosti sú stále najlepší nástroj na efektívny boj s nepravdivými informáciami nielen na internete.

BBM končí

Koniec éry, ktorá Slovensko pravdepodobne ani nezasiahla. BlackBerry posledný májový deň ukončila službu Messanger, ktorou od roku 2005, teda dva roky pred uvedením prvého iPhonu, udávala trendy v spôsobe vymieňania správ. BlackBerry je jeden smutný technologický príbeh a podobne ako Nokia zaspala dobu. Na rozdiel od fínskeho giganta sa však BlackBerry stále snaží o presadzovanie smartfónov s fyzickou klávesnicou. Ich používanie však nie je vôbec intuitívne, čo ukázalo na videu aj Unboxing Therapy.

ADMA sa rozšírila

Prijali sme dvoch nových členov – agentúry Ponyhouse a This is Locco. Od leta preto nájdete pod záštitou ADMA už 21 členských agentúr, ktoré nám pomáhajú zvyšovať úroveň digitálneho marketingu na Slovensku a napĺňať ciele ako napríklad vzdelávanie študentov a širokej verejnosti. Ak vás zaujímajú podmienky, ktoré museli dané agentúry splniť, aby sa dostali do užšieho výberu, nájdete ich na webe ADMA.sk.

