Čo sa šírilo rýchlosťou blesku? Top 100 virálnych videí roka 2018

Apple sa prepočítal a príde o miliardy

Hovorilo sa to už dlhšie, no pár dní po začiatku nového roka Apple prvýkrát priznal menší záujem o nové modely iPhone a znížil odhad predaja v poslednom kvartáli 2018. Ako uvádza Tim Cook v správe akcionárom, jedným z hlavných dôvodov je spomalenie odbytu v Číne. Pre Apple to znamená predpokladané tržby vo výške 84 miliárd dolárov namiesto prognóznovaných 89 miliárd dolárov a výrazný pokles cien akcií. K situácii sa už stihol podľa očakávaní vyjadriť aj Donald Trump, keď opakovane skritizoval Apple, že vyrába iPhone práve v Číne.

Bitka konzol: víťazi a porazení

V Digital Trends sa detailne pozreli na súboj medzi hernými konzolami – v roku 2018 všetci najdôležitejší hráči prišli s vylepšenými verziami svojich konzol a stovkami nových hier. Kto je teda víťazom: znovuzrodená legenda Nintendo, roky nedolapiteľné Sony alebo konštantný vyzývateľ Microsoft?

Top 100 virálnych videí 2018

YouTube kanál JukinVideo zostavil rebríček najlepších virálov roka 2018, v ktorom nájdete skutočne všetko – zvieratká, deti, filmy, značky, veľké produkcie (ktoré tak nevyzerajú), malé produkcie (ktoré tak vyzerajú) a mnohé ďalšie lahôdky. Jednoducho, tridsať minút toho najlepšieho, čo sa v minulom roku šírilo svetom internetu rýchlosťou blesku.

Čo o vás vie Google a Facebook?

Ak vás niekedy zaujímalo, čo všetko o vás Facebook či Google archivuje, existujú viaceré spôsoby, ako si to overiť. Túto otázku si položil aj redaktor Trendu a po vyžiadaní týchto osobných údajov zistil, že spoločnosti vedia skutočne takmer všetko a hlavne v neuveriteľnom detaile. Podrobnosti v tomto článku.

ADMA december

Ktorá z členských agentúr ADMA najúspešnejšie ukončila rok 2018 na Facebooku? Prinášame prehľad od ZoomSphere, ktorý vyhodnocuje najúspešnejšie posty za jednotlivé mesiace vo vybraných krajinách sveta.

