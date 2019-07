21.07.2019, 15:00 | Matúš Kollár

Digitálny týždeň | A tiež: Elektrina a Goodwood / Apollo 11 oslávilo päťdesiatku / Pochybnosti o Libre rastú / ADMA a knihy (nielen) na leto

Elektrina a Goodwood

Automobilovým nadšencom je anglický Goodwood Festival of Speed veľmi dobre známy pojem, veď asi nikde inde na svete nemáte možnosť vidieť takú koncentráciu fantastických áut a hviezdnych jazdcov. V tomto roku bol na trati stanovený nový časový rekord, ktorý patrí – teraz sa všetci petrolheads podržte – elektrickému superšportu Volkswagen ID.R. Aby toho nebolo málo, rovnako dychberúci výkon podal úplne sám DevBot 2.0 od Roborace – už druhá verzia plne autonómneho závodného auta sa s okruhom vyrovnala bez akýchkoľvek problémov.

Apollo 11 oslávilo päťdesiatku

Od malého kroku pre človeka, ale veľkého skoku pre ľudstvo ubehlo v sobotu 50 rokov. Presne 20. júla 1969 o 20:17:39 malo viac ako pol miliardy ľudí oči upreté na televízne obrazovky a sledovali ako sa americký kozmonauti Neil Armstrong a Buzz Aldrin prechádzajú po povrchu Mesiaca. Päťdesiatka nemôže ostať bez osláv, preto napríklad NASA pripravila o misii podrobnú sériu videí, Google stavil na Doodle a pristávací modul si viete postavať z Lega.

Nás zo všetkých asi najviac zaujala reportáž Wall Street Journal s Donom Eylesom, jedným z programátorov pracujúcich pre NASA, ktorý okrem iného stál za kódom pristávacieho modulu Eagle. Zaujímavosťou však je, že keď nastupoval do NASA nevedel... programovať. Len máločo vám tak názorne ukáže rýchle starnutie technológií ako práve táto reportáž.

Chceme dosiahnuť zlúčenie s umelou inteligenciou, tvrdí Elon Musk

Neuralink je spoločnosť Elona Muska, ktorá doteraz fungovala pomerne v tichosti. Jeho tím však aktuálne pracuje na zariadení podobnom načúvaciemu prístroju, ktoré sa pri nosení bude vedieť vďaka mikroskopickým vláknam napojiť priamo na konkrétne mozgové centrá.

Tento nanoimplantát by umožnil napríklad ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím ovládať myšlienkami počítače či smartfóny a zlepšiť im tak kvalitu ich života. Nebolo by to prvýkrát, kedy bude mať človek voperovaný „zlepšovák“ priamo do mozgu, ale podobné správy vždy vzbudia otázky.

V dobe, keď veľmi nedbanlivo narábame so svojimi osobnými informáciami výmenou za staršiu podobu nášho ja (pozdravujeme FaceApp) je na zamyslenie, či by technológiám nemala predchádzať zásadná debata o ich prínosoch a nástrahách. Nám v súvislosti s Neuralinkom napadá znepokojujúca paralela so cyberpunk hrou Deus Ex a príbehom nanotechnologicky vylepšeného agenta J.C. Dentona.

Pochybnosti o Libre rastú

Odkedy Facebook ohlásil plány pre spustenie Libry, čelí čoraz silejšiemu odporu. Ministri financií a centrálni bankári skupiny najväčších priemyselných krajín G7 majú veľké pochybnosti o tomto projekte a plánujú jej zavedenie sledovať mimoriadne pozorne.

Facebook, ktorý za posledné obdobie čelil viacerým problémom s únikom osobných informácií. Vďaka tomu tiež zinkasoval rekordnú pokutu, o svojom zámere a plánoch musí veľa vysvetľovať. Na druhej strane sa však tlačí otázka, či rovnako bankári nesledujú svoje osobné záujmy a nebudú tento projekt brzdiť zámerne z rovnakých dôvodov, prečo nenávidia kryptomeny.

ADMA a knihy (nielen) na leto

Aj keď sú v dnešnej dobe modernejšie informačne hutné blogy, skúsime ísť proti (digitálnemu) prúdu a ponúkneme vám poctivý výber offline kníh. Ich obsah sa môže zísť pri práci každému marketérovi a kreatívcovi a na letné dovolenky sú ako stvorené!

