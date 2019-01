Český expremiér bude mať vlastnú televíznu šou. V Křetínského médiu

09.01.2019, 16:48 | reb | © 2019 News and Media Holding

Niekdajší premiér Česka Mirek Topolánek bude moderátorom nového formátu. Pôjde o talkšou, v ktorej sa bude venovať vážnym témam, no v odľahčenom štýle. Bývalý politik je aktuálne manažérom v Energetickom a priemyselnom holdingu (EPH) miliardára Daniela Křetínského, ktorý vlastní aj viacero médií. Priestor má dostať v jednom z nich.

Niekdajší predseda českej vlády a neúspešný kandidát na prezidenta potvrdil svoje plány v rozhovore pre český portál Seznam.cz v relácii Špičky biznisu. Jej moderátorka Zuzana Kubátová sa ho opýtala, či sa púšťa na mediálnu pôdu s vlastnou talkšou pre internetovú televíziou Mall.tv. Tá je súčasťou Mall Group, ktorú ovláda D. Křetínský spolu s Petrom Kellnerom.

M. Topolánek to nevyvrátil, práve naopak. Priznal, že má za sebou natáčanie upútavky aj pilotného dielu. „Už to ‚talk šou‘ napovedá, že to nebude klasický diskusný alebo televízny formát. Myslíme si, že na trhu chýba trocha ľahšia diskusia o závažných veciach,“ uviedol bývalý politik s tým, že hlavnými témami programu majú byť skôr ľudia ako politika.

I keď sám spoluprácu s Mall.tv nepoprel, portál Lidovky.cz informujú, že priestor pre M. Topolánka v internetovej televízii nepotvrdili.

„S pánom Topolánkom nás v súčasnosti nespája žiadna forma spolupráce. Ak pripravuje vlastnú reláciu, nevzniká v produkcii internetovej televízie Mall.tv,“ uviedol pre Lidovky.cz šéfproducent televízie Lukáš Záhoř.

V každom prípade má M. Topolánek jasno v tom, ktoré osobnosti ho pri tvorbe vlastnej šou inšpirovali – jeho krajan, bývalý politik a hudobník Michal Prokop reláciou Krásne straty na Českej televízii a americký moderátor Larry King so svojou talkšou na CNN.

Český miliardár D. Křetínský vlastní aj spoločnosť Czech Mesia Invest spolu s Patrikom Tkáčom a Romanom Korbačkom. Tej okrem iného patrí aj slovenská rozhlasová stanica Europa 2, ktorú kúpila na jar minulého roka.