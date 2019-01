13.01.2019, 15:00 | Matúš Kollár

Digitálny týždeň | A tiež: IBM Q System One / Polestar 2 s Android Auto / Virálne zastupiteľstvo #FKŠVC / ADMA s novým prezidentom

IBM Q System One

Kvantové počítač nie sú novinka, doteraz však išlo len o objekty výskumu, využívané v laboratórnych podmienkach. IBM Q System one je však vôbec prvý komerčne dostupný kvantový počítač, ktorý vie spracovať neporovnateľne viac dát a omnoho rýchlejšie ako klasické počítače. Aká je jeho architektúra a čo to znamená pre bežných ľudí?

Polestar 2 s Android Auto

Tesla sa stala symbolom elektrických áut, no postupne sa prebudili všetky veľké automobilky - napríklad Volvo založilo samostatnú značku Polestar, ktorá sa má špecializovať práve na elektromobily. V tomto roku má prísť do predaja model Polestar 2, vôbec prvé auto s natívne integrovaným operačným systémom Android Auto ako priama konkurencia Modelu 3 od Tesla. Vyzerá k svetu!

Amazon Alexa v toalete? Jasné!

Toaleta bolo jedno z mála miest, kde človeka zbytočne nestresovali nové technológie, čo už však neplatí. Pre tých, ktorý chcú byť stále o krok vpred a nevedia čo s peniazmi, pripravili v Kohler´s hlasom ovládanú toaletu Numi 2.0 s integráciou inteligentného asistenta Amazon Alexa. Na požidanie prehráva hudbu, mení farbu a intenzitu ambientného podsvietenia, kontroluje počasie či dopravu, dokonca dokáže prečítať spravodajské novinky pred odchodom z „tej miestnosti“. To všetko a omnoho viac za 7 tisíc dolárov - no číra radosť posedieť o niečo dlhšie :)

Virálne zastupiteľstvo #FKŠVC

V minulom #digitalnytyzden sme predstavili TOP 100 virálnych videí roka roka 2018. To sme však ešte netušili, že sa bude vo Fekišovciach konať prvé obecné zastupiteľstvo a jeho záznam rozseká slovenský internet. Za štyri dni od uverejnenia zostrihu na profile Zomri video nazbieralo 1,5 milióna videní, pôvodná verzia na YouTube (takmer tri hodiny dlhá!) má cez 330 tisíc videní. To sú také čísla, že to ani Ďoďo na papír nezapíše...

ADMA s novým prezidentom

Veľká novinka na čele asociácie: po dlhoročnom prezidentovi Pavlovi Kubánovi z SCR Interactive preberá jeho post Peter Šurín z agentúry Elite Solutions, kde má na starosti strategické plánovanie, konzultácie a vedenie kreatívneho tímu, s ktorým produkuje fullservisové kampane pre klientov ako O2, Slovnaft, SHP Group, ZSE a mnohých iných.

Okrem zmien na prezidentskom poste hned zo začiatku roka spúšťame v poradí už tretí ročník súťaže Digital Pie. Prihláste vaše práce do kategórie Idea, Performance alebo Execution! Slávnostné vyhodnotenie nás čaká v marci, dovtedy postupne uverejníme ďalšie inforácie vrátane členov poroty.

