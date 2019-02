Ako umelá inteligencia rozdrvila profesionálnych hráčov StarCraft II

03.02.2019, 15:00 | Matúš Kollár

Digitálny týždeň | Ťažký rok pre Apple / Nočný e-mail = problém / Zabije Google URL? / ADMA e-book o kreativite

Ťažký rok pre Apple

Je to potvrdené: predaje iPhonov v poslednom kvartáli 2018 poklesli o 15 percent oproti rovnakému obdobiu pred rokom, čo naznačil Tim Cook v liste akcionárom už začiatkom januára. Ako dôvod sa stále uvádza spomalenie odbytu v Číne, no Apple prvýkrát opatrne priznal, že by dôvodom mohli byť aj vysoké ceny nových iPhonov. Výsledovka zvyšku portfólia kalifornského giganta vyzerá nad očakávania: predaje tabletov iPad stúpli o 17 percent, Mac a iWatch vyrástli o 9 percent, služby ako Apple Music dokonca o 19 percent, čo je doteraz ich najlepší výsledok.

Zabije Google URL?

Od nekonečného množstva informácii nás delí len jeden riadok, do ktorého zadáte názov webstránky. V internetovom jazyku sa nazýva URL (uniform resource locator) a kým niektoré sú veľmi jednoduché, napríklad https://medialne.etrend.sk, čím hlbšie sa na stránke preklikávate, tým sa URL rozširuje o viac neidentifikovateľných znakov. A práve na zjednodušovaní fungovania URL adries pracujú v bezpečnostnom tíme Google Chrome, píše Wired.

Umelá inteligencia rozdrvila profesionálneho hráča StarCraft II

Ako sa podarí umelej inteligencii stať sa tak vyspelou, že výsledkom 5:0 doslova rozdrví dvoch profesionálnych hráčov hry StarCraft II? Prepracovaným modelom vzájomného učenia sa – v DeepMind vytvorili celkovo až päť rôznych verzií AI, ktorú nazvali AplhaStar a každú z nich trénovali na live prenosoch zo zápasov profesionálnych hráčov. Následne týchto päť verzií AplhaStar nechali hrať proti sebe, čím nakumulovali skúsenosti ekvivalentné dvesto rokom hrania StarCraft II!

Nočný e-mail = problém

Čo všetko môže naznačovať posielanie e-mailov v noci? O problémoch Tesly sa hovorí asi tak dlho ako o problémoch Apple, no obidve spoločnosti stále udávajú trendy vo svojej oblasti. Ak vám však váš CEO pošle e-mail o 1:20 ráno, môžete očakávať, že niečo nebude úplne v poriadku – napríklad presne o tomto čase Elon Musk ohlásil prepúšťanie 7 percent zamestnancov. Čo naznačuje niečo podobné zo psychologického pohľadu?

ADMA e-book o kreativite

Po čase sme pre vás pripravili nový e-book, tentokrát o kreativite v online kampaniach. Odpozorovali sme v členských agentúrach ADMA, ako rozvinúť kreatívne myslenie či zdokonaliť kreatívne techniky. V závere sme pripravili príklady mimoriadne inšpiratívnych svetových kampaní. Poďte do toho!

