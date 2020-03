Hoaxy číhajú všade: ako sa vyhnúť falošnému webu či odhaliť trola v diskusii

14.03.2020, 19:00 | Martin Šuba | © 2020 News and Media Holding

Koronavírus šíriaci sa z Číny spôsobuje nádchu, kašeľ, zápal pľúc a v niektorých prípadoch až smrť. Po svete už zanechal tisíce mŕtvych. Jeden z hoaxov spojených s vírusom bol o niekdajšom premiérovi Petrovi Pellegrinim. Ten bol hospitalizovaný s infekciou horných dýchacích ciest. Avšak podľa španielskeho webu Electomania.es mal mať podozrenie na koronavírus.

To by malo vážne následky vzhľadom na premiérove stretnutie s hlavami členských štátov Európskej únie (EÚ) v Bruseli. Výsledkom tak mohlo byť ohrozenie hláv štátov EÚ a rozšírenie vírusu do všetkých členských štátov. Hoax šírili aj ďalšie weby a dostal sa aj na Twiter. Pôvodca správy Electomania.es ešte v ten deň aktualizoval správu a s odvolaním na slovenskú vládu oznámil, že sa jednalo iba o zápal pľúc.

O konšpiračnom charaktere možno hovoriť aj v prípade časopisu Zem a Vek a českého portálu Svobodnenoviny.eu. Autori týchto článkov špekulujú nad tým, že koronavírus by mohol byť biologickou zbraňou, ktorej úlohou má byť útok na Čínu.

Toto tvrdenie články zakladajú na názore, že koronavírus je oveľa nebezpečnejší pre Aziatov, ako pre ľudí bielej rasy. Stránka na ktorú portál odkazuje - BioRxiv, však sama upozorňuje, že jej chodí veľa správ o koronavíruse a tieto správy nie sú skontrolované a nemajú byť použité na publikovanie v médiách.

Na základe tejto informácie autor článku špekuluje o tom, že koronavírus je úmyselne použitá biologická zbraň. Ďalším tvrdením webu Svobodnenoviny.eu je údajné nájdenie boxov s biologicky nebezpečnými materiálmi na americkom generálnom konzuláte vo Wu-chane.

Aj napriek pochybnosti niektorých spravodajských webov si na nich určití politici pred voľbami platili reklamu. Jedná sa najmä o politikov, ktorí majú ku konšpiráciám veľmi blízko. Reklamu na známom slovenskom webe Hlavnespravy.sk, ktorý má často zavádzajúci a klamlivý obsah, si platili

