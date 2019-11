24.11.2019, 18:59 | Matúš Kollár

Digitálny týždeň | A tiež: Cybertruck je... / Half-Life pokračuje! / WeWork padá (ešte) hlbšie / ADMA agentúry ovládli Effie

Cybertruck je...

Pri niektorých nápadoch Elona Muska sa neviete rozhodnúť, či ide o vtip, premyslený marketingový ťah, víziu budúcnosti alebo len šialenú utopistickú predstavu. Prípadne, o všetko dokopy, čo je dojem, ktorého sa po predstavení Tesla Cybertruck jednoducho nevieme zbaviť.

Viac ako kontroverzný design, ktorý pripomína sci-fi filmy spred niekoľko desiatok rokov, si vyslúžil už viacero kvalitných memes a dokonca zatienil skvelé technické parametre. Napriek tomu pickup získal za necelé dva dni od predstavenia 146-tisíc (nezáväzných) predobjednávok v hodnote osem miliárd dolárov...

Half-Life pokračuje!

Je to neuveriteľných pätnásť rokov, čo sme kráčali v stopách Gordona Freemana v pokračovaní legendy – neopakovateľnom Half-Life 2. Nasledovali síce drobné dodatky ako Episode 1 a 2, ktoré rovnako stáli za to, ale neboli plnohodnotné pokračovania.

Tento týždeň nám však Valve ukázalo prvý trailer a podrobnosti z pripravovaného Half Life Alyx a pre nás je to prvý vážny dôvod, prečo vôbec uvažovať o kúpe akéhokoľvek setu na virtuálnu realitu. Interakcia s prostredím, akú sme doteraz nevideli (zabudnite na Gravity Gun!), hororové scény, ktoré prežijete na vlastné oči, prísľub prepracovaného príbehu apokalyptického sveta Half-Life a v závere... pohľad, ktorý vie mať len G-Man. Nevieme sa dočkať!

Adidas priznáva: investície do digitálu sme prehnali

Zvyšovanie investícií do digitálu je stále atraktívna téma, ktorou sa zaoberajú všetci. A to bez ohľadu na to, či sú globálna megakorporácia alebo lokálny malý podnikateľ. V článku MarketingWeek sa však Adidas otvorene priznáva, že ich digitál neúmerne prerástol a my by sme ich chyby nemali opakovať. V ich prípade ide prevažne o efektivitu namiesto efektívnosti, sústredenie sa na dlhodobé budovanie značky pred krátkodobými predajnými úspechmi.

WeWork padá (ešte) hlbšie

Pred necelým rokom mal kancelársky startup odhadovanú hodnotu 47 miliárd dolárov, dnes prepúšťa 2700 ľudí a zápasí o prežitie. WeWork je prepojený s príbehom charizmatického, no kontroverzného zakladateľa Adama Neumana. Ten dokázal opantať aj neomylného investora a šefa SoftBank, druhého najbohatšieho Japonca Masayoshi Sona. Samotná idea WeWork však stojí za záchranu a my veríme, že to nakoniec prežijú. Bola by ich škoda!

ADMA agentúry ovládli Effie

Máme veľkú radosť, že agentúry ADMA okrem kreatívnych súťaží bodujú v efektivite – poďme sa na to pozrieť podľa získaných kovov. Zlato si prevzal Triad Advertising za kampaň pre Absolut (kategória Digital), striebro získali agentúry This is Locco a Elite Solutions. Prvá za kampaň Nečakane dobré kombinácie pre klienta Liptov a druhá za kampaň Adoptuj si posteľ pre Depaul Slovensko.

S touto kampaňou získala agentúra Elite Solutions aj bronz v kategórii small budgets a ďalšie striebro jej patrí v kategórii dobročinný marketing. Eliťáci okrem toho bodovali s kampaňou Nebuď pirát pre klienta O2, získali tak nielen bronz, ale najviac ocenení spomedzi všetkých agentúr – tri. Bronz dostala aj agentúra Triad Advertising znova s kampaňou pre Absolut (kategória FMCG).

Seriál Digitálny týždeň vzniká v spolupráci s ADMA. Vychádza každý týždeň v nedeľu na Mediálne.sk a TREND.sk.

Prečítajte si staršie vydania seriálu Digitálny týždeň (aj RSS)